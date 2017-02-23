Мексиканець покінчив із собою після третьої депортації з США

45-річного Гваделупе Оліваса Валенсію, який вчинив спробу самогубства через півгодини після повернення в Мексику, знайшли без свідомості поряд із поліетиленовою сумкою з його речами. Його доставили в лікарню, де він незабаром помер, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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За словами очевидців, перед тим як вчинити спробу самогубства, Валенсія кричав, що він не хоче повертатися в Мексику, і явно перебував у стресовому стані. За даними мексиканської влади, США депортували Валенсію з країни вже в третій раз.

Чоловік був родом з мексиканського штату Сіналоа, який відомий активністю впливових наркокартелів. Багато мексиканців, які виїжджають в США, говорять, що головною причиною їх виїзду є високий рівень злочинності і насильства у них на батьківщині.

Як повідомляв УНІАН, днем раніше влада США посилила правила, за якими нелегальних мігрантів будуть депортувати з країни.