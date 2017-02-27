Неформальний виборчий штаб Путіна почне роботу за рік до виборів - ЗМІ

На відміну від попередніх кампаній, цього разу залучити до неї можуть держкорпорації й великі держкомпанії. Якщо буде затребувана модель "корпоративної мобілізації", вважають експерти, партійна мережа стане допоміжною, а кандидат піде на вибори як самовисуванець, передає Коммерсант.

"Всім відомо, коли за законом починає працювати виборчий штаб кандидата",— прокоментував виданню інформацію перший заступник глави АП РФ Сергій Кирієнко перед засіданням оргкомітету Всесвітнього фестивалю молоді та студентів.

Читайте такожНа обкладинці The New Yorker з'являться Путін та Трамп-"метелик" (фото)

Співрозмовники кажуть, що опорою неформального штабу Володимира Путіна можуть стати держкорпорації і держкомпанії. Це відмова від схеми, яка була використана в 2012 році. Тоді на виборах президента "Єдина Росія" надала мережа для мобілізації виборців й юридичний пакет: вона технічно висувала президента, а публічну підтримку забезпечували штаби народної підтримки. Ресурсів тільки "Єдиної Росії" буде недостатньо для президентських виборів: на виборах до Держдуми в 2016 році явка склала лише 47,8% (52,6 млн осіб), і в цьому дорікали колишньому складу політичного блоку Кремля.

Раніше ЗМІ повідомляли, що з віце-губернаторами, відповідальними за внутрішню політику регіонів, в Кремлі відпрацьовували тренінг теоретичної при явці 70% і такої ж підтримки основного кандидата.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент РФ Володимир Путін вважає "недоцільним" проведення дострокових президентських виборів у 2017 році, але допускає їхню ймовірність.