Єврокомісія дозволила Данії ввести пільги в міжміських автобусах

Єврокомісія дозволила Данії зменшити вартість проїзду в автобусах далекого слідування для дітей, студентів і пенсіонерів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Данія, зокрема, передбачає зменшити вартість проїзду для пенсіонерів та студентів, що подорожують на тривалі відстані в п’ятницю – неділю, на 25%, а для дітей у віці до 12 років – безкоштовний проїзд. При цьому, держава компенсуватиме автобусним компаніям недоплачену пільговиками різницю (доплата за дітей становитиме 50% вартості дорослого квитка). Пропозиція уряду Данії спрямована з одного боку, на покращання соціального захисту населення з низьким рівнем прибутків, а з іншого, - сприятиме конкуренції автобусів із залізницями, на яких вже запроваджено схожу схему.