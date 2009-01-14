Джордж Буш нагородив своїх вірних союзників

"Люди, які вміють тримати слово"

Президент США Джордж Буш нагородив трьох зарубіжних лідерів найвищими громадськими нагородами своєї країни. Президентської Медалі Свободи удостоєні президент Колумбії Алваро Урібе і два колишні прем`єр-міністри: Великої Британії - Тоні Блер і Австралії - Джон Хауард. Всіх трьох лідерів Буш назвав людьми, які уміють говорити правду в лице і вміють тримати обіцянку. Радіо Свобода

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