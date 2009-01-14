Джордж Буш нагородив своїх вірних союзників
08:03, 14 січня 2009Світ
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"Люди, які вміють тримати слово"
Президент США Джордж Буш нагородив трьох зарубіжних лідерів найвищими громадськими нагородами своєї країни.
Президентської Медалі Свободи удостоєні президент Колумбії Алваро Урібе і два колишні прем`єр-міністри: Великої Британії - Тоні Блер і Австралії - Джон Хауард.
Всіх трьох лідерів Буш назвав людьми, які уміють говорити правду в лице і вміють тримати обіцянку.
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