Джордж Буш нагородив своїх вірних союзників

08:03, 14 січня 2009
Світ
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"Люди, які вміють тримати слово"

Президент США Джордж Буш нагородив трьох зарубіжних лідерів найвищими громадськими нагородами своєї країни.

Президентської Медалі Свободи удостоєні президент Колумбії Алваро Урібе і два колишні прем`єр-міністри: Великої Британії - Тоні Блер і Австралії - Джон Хауард.

Всіх трьох лідерів Буш назвав людьми, які уміють говорити правду в лице і вміють тримати обіцянку.

Радіо Свобода

 

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