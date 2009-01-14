У Вашингтоні запровадили надзвичайний режим

За тиждень до призначеного на 20 січня приведення до присяги обраного Президента США Барака ОБАМИ його попередник Джордж БУШ "оголосив у Вашингтоні режим надзвичайного стану і попросив федеральної підтримки на додачу до зусиль міської влади у проведенні інавґурації".

Як передає ІТАР-ТАСС, про це сказано в заяві офіційного представника Білого дому Дани ПЕРІНО.

Зокрема, йдеться про "підтримку надзвичайних заходів захисту, спрямованих на забезпечення безпеки життя людей і їхнього здоров`я".

У заяві наголошено, що "Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій відшкодує витрати з реалізації надзвичайних заходів захисту 20 січня тільки в тому разі, якщо витрати Вашингтона перевищать 15 млн. доларів", виділення яких на ці цілі передбачене законодавством.