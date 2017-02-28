Підозрюваним у вбивстві Кім Чен Нама загрожує смертна кара

Про наміри наполягати на страті двох головних підозрюваних у справі вбивства Кім Чен Нама оголосили в вівторок, 28 лютого, в прокуратурі Малайзії, як повідомляє DW.

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Перше засідання суду, де розглядатиметься справа, фігурантами якої є ці жінки, заплановане на 1 березня. Обох підозрюваних, одній з яких 25 років, а другій 29 років, звинувачують у отруєні Кім Чен Нама бойовими отруйними речовинами в аеропорту Куала-Лумпура. На це громадянка Індонезії заявила, що її попрохали взяти участь у рекламному ролику для телешоу.

Нагадаємо, Кім Чен Нам раптово загинув 13 лютого в аеропорту Куала-Лумпура. Згодом судмедексперти з'ясували, що смерть настала внаслідок атаки із застосуванням бойових отруйних речовин. Встановлено, що Кім Чен Нама ліквідували за допомогою нервово-паралітичного газу VX. Слідство підозрює сімох громадян КДНР у зв'язку з цією справою. Серед підозрюваних також один північнокорейський дипломат.

Між тим спецслужби Південної Кореї мають дані, що вбивство брата по батьку лідера КНДР Кім Чен Нама організовано двома міністерствами Північної Кореї: міністерством державної безпеки і міністерством закордонних справ.