Комісар ЕС: Росія і Україна втратили довіру

Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС заявляє, що Росія і Україна втратили довіру як стабільні постачальники газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед депутатами Європарламенту в Страсбурзі.

«Обидві сторони втратили свій статус надійних партнерів енергетичних», - сказав комісар. При цьому А.ПІБАЛГС висловив переконання в тому, що рішення перебуває в руках Росії і України.

Комісар також висловив упевненість, що для відновлення довіри необхідне довгострокове рішення. При цьому він зазначив, що Європа має розглядати інші можливості для забезпечення енергетичної безпеки, зокрема створення стратегічних запасів газу.

«Ми не можемо залежати від постачальників, які не виконують свої зобов`язання і не думають про споживачів», - сказав А.ПІБАЛГС.