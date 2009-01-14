У Хартії "Україна - США" є пункт про модернізацію ГТС

Україна зацікавлена у пошуку інвесторів для модернізації газотранспортної системи, які не висуватимуть у цьому зв’язку жодних політичних вимог і не намагатимуться чинити політичний тиск на Україну, заявляє речник МЗС Василь КИРИЛИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це йдеться у коментарі у зв’язку з поширенням сьогодні у ЗМІ інформації з посиланням на В.КИРИЛИЧА щодо Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США і нинішньої ситуації в газовій сфері.

В.КИРИЛИЧ пояснив, що, відповідаючи на запитання журналіста, зазначив, що „між Хартією про стратегічне партнерство між Україною та США і нинішньою „газовою” ситуацією немає нічого спільного”.

Водночас, зауважив В.КИРИЛИЧ, його відповідь у деяких ЗМІ “було трансформовано у контексті присутності в Хартії положення про модернізацію української ГТС. У цьому зв’язку хотів би зауважити, що у Хартії дійсно є положення, які стосуються залучення США до модернізації української ГТС. Хартією передбачені конкретні механізми енергетичного співробітництва, насамперед започаткування роботи Двосторонньої робочої групи з питань енергетичної безпеки, а також поглиблення тристороннього діалогу у форматі Україна-США-ЄС щодо посиленої енергетичної безпеки. Зокрема, у пункті 2 розділу ІІІ Хартії йдеться: „Визнаючи важливість ефективно функціонуючого енергетичного сектору, сторони планують тісно співпрацювати над відбудовою і модернізацією потужностей української газотранспортної інфраструктури, диверсифікацією та убезпеченням українських джерел ядерного палива, що зменшить залежність України від іноземних джерел ядерного палива та потужностей для їх збереження”.

“Україна зацікавлена у пошуку інвесторів для модернізації ГТС, але для нас важливими і прийнятними є ті інвестори, які не висуватимуть у цьому зв’язку жодних політичних вимог і не намагатимуться чинити політичний тиск на Україну”, наголосив В.КИРИЛИЧ.