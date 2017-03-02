У кандидата в президенти Франції кинули яйцем (відео)

01:08, 02 березня 2017
Світ
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Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон став "жертвою" яєчної атаки.

REUTERS

Інцидент трапився у Парижі на сільськогосподарській виставці, повідомляє ТСН з посиланням на французький телеканал BFM TV.

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Невідомий кинув яйце в обличчя політику, коли той розмовляв. Охоронець Макрона після цього миттєво закрив руками його голову.

"Завжди знайдеться місце для ідіотів, це частина фольклору", - сказав кандидат у президенти після події.

Раніше повідомлялося, що команда кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона виступила з заявою, що втручання іноземних держав у демократичний процес неприпустиме.

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Теги: #Макрон