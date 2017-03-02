У кандидата в президенти Франції кинули яйцем (відео)
01:08, 02 березня 2017Світ
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Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон став "жертвою" яєчної атаки.
Еммануель Макрон / REUTERS
Інцидент трапився у Парижі на сільськогосподарській виставці, повідомляє ТСН з посиланням на французький телеканал BFM TV.
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Невідомий кинув яйце в обличчя політику, коли той розмовляв. Охоронець Макрона після цього миттєво закрив руками його голову.
"Завжди знайдеться місце для ідіотів, це частина фольклору", - сказав кандидат у президенти після події.
Раніше повідомлялося, що команда кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона виступила з заявою, що втручання іноземних держав у демократичний процес неприпустиме.
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