У Москві затримали активістів за банер "Путін - це війна. Путін – це смерть" (фото, відео)

17:20, 05 березня 2017
Світ
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У неділю, 5 березня, в центрі Москви біля площі трьох вокзалів поліцейські затримали активістів, які вивісили банер "Путін – це війна. Путін – це смерть".

Банер вивісили в Москві / styazshkin.livejournal.com

Активісти тільки встигли вивісити розтяжку на мосту біля вокзалу, як буквально за пару хвилин під'їхали поліцейські, пише у своєму Livejournal активіст Денис Стяжкін.

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За його словами, правоохоронці встигли спіймати трьох активістів – Миколу Ігрокова, Павла Кузнєцова і Катерину Рижик.

"Крім того, правоохоронці оперативно, буквально за дві хвилини, зняли банер з мосту, там же про Путіна написано, свят-свят-свят", - написав Стяжкін.

Банер вивісили в Москві / styazshkin.livejournal.com
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Теги: #Москва#банер