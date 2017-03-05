У Москві затримали активістів за банер "Путін - це війна. Путін – це смерть" (фото, відео)
17:20, 05 березня 2017Світ
1089 0
У неділю, 5 березня, в центрі Москви біля площі трьох вокзалів поліцейські затримали активістів, які вивісили банер "Путін – це війна. Путін – це смерть".
Банер вивісили в Москві / styazshkin.livejournal.com
Активісти тільки встигли вивісити розтяжку на мосту біля вокзалу, як буквально за пару хвилин під'їхали поліцейські, пише у своєму Livejournal активіст Денис Стяжкін.
Читайте такожБанер з Путіним з підписом "Миротворець" зняли з моста у Нью-Йорку (відео)
За його словами, правоохоронці встигли спіймати трьох активістів – Миколу Ігрокова, Павла Кузнєцова і Катерину Рижик.
"Крім того, правоохоронці оперативно, буквально за дві хвилини, зняли банер з мосту, там же про Путіна написано, свят-свят-свят", - написав Стяжкін.
Банер вивісили в Москві / styazshkin.livejournal.com
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter