Сирійська армія повернула контроль над водопостачанням до Алеппо

Бойовики ІД у вівторок, 7 березня, відступили, передає Deutsche Welle з посиланням на спостерігачі Сирійського центру моніторингу за дотримання прав людини.

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За цими даними, урядові війська, підтримувані російською авіацією, захопили селище Аль-Хафсех, де розташовані водоочисні споруди, звідки вода подається на Алеппо.

Територія на північний захід від міста була під контролем ісламістів протягом двох останніх місяців, передає агенція Reuters.

Раніше УНІАН повідомляв, що сирійські урядові війська відбили два міста на схід від Алеппо у бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" (ІД). Тоді ж сирійські військові наблизилися також на відстань близько 14 кілометрів до контрольованого ІД села Хафса-Кебір, де розміщені водоочисні споруди.