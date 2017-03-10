Аварія гелікоптера із росіянами у Туреччині: зросла кількість загиблих

Кількість загиблих в результаті катастрофи вертольота в Стамбулі зросла до семи людей, повідомляє CNN Turk.

Видання повідомляє, що про збільшення кількості жертв повідомив мер Стамбула. Варто зазначити, що загинули всі, хто був у гелікоптері.

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Посадовець заявив, що серед загиблих були четверо пасажирів-іноземців. Повідомляється, що це були громадяни Росії.

Нагадаємо, у Стамбулі розбився вертоліт, на борту знаходилися семеро людей, п'ятеро з яких загинули при катастрофі.

Вертоліт належав групі компаній Eczacıbaşı і перевозив менеджерів та іноземних гостей. На борту перебувало семеро людей, включаючи двох пілотів, чотирьох іноземців та одного турецького громадянина. Зазначається, що четверо загиблих були росіянами. Вертоліт злетів з аеропорту Ататюрка і розбився через п'ять хвилин.