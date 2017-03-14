Білорусь пропонує свою кандидатуру на посаду генсека ОБСЄ

Про це йдеться в коментарі начальника управління інформації - прес-секретаря Міністерства закордонних справ Білорусі Дмитра Мирончика, оприлюдненому на сайті зовнішньополітичного відомства.

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"Повноваження чинного генерального секретаря ОБСЄ Ламберто Дзанньера (Італія) закінчуються 30 червня 2017 року. Нами було прийнято рішення висунути на цю посаду постійного представника при організації, посла Олену Купчину", - зазначив Мирончик.

Він пояснив, що це рішення продиктоване щирим прагненням Білорусі внести внесок у зміцнення ОБСЄ в інтересах всіх держав-учасників. "У ситуації гострих регіональних конфліктів, зростання суперечностей між світовими гравцями, роль Організації з безпеки і співробітництва в Європі знову вкрай важлива", - підкреслив Мирончик.

"Олена Купчина, довгий час займала посаду заступника міністра закордонних справ Білорусі, брала безпосередню участь у реалізації зовнішньополітичної лінії нашої країни, спрямованої на зміцнення безпеки і стабільності в Європі, налагодження діалогу між Сходом і Заходом, врегулювання найбільш гострих кризових ситуацій в регіоні", - додав Мирончик.

Також він повідомив, що процедура обрання нового генсека ОБСЄ знаходиться на початковому етапі. Зокрема, він сказав, що 14 березня у Відні пройшли перші слухання, в ході яких претенденти представили постпредам держав-учасників свої пріоритети.