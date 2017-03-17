У Сирії по мечеті на території повстанців завдали авіаудар: понад 40 людей загинули

Як передає DW.com з посиланням на базований у Великобританії Сирійську наглядову раду з прав людини, більшість убитих були цивільними особами.

Територію, що піддалася бомбардуванню, контролюють сирійські повстанці. Чиї саме військово-повітряні сили завдали удару, досі невідомо. В цьому регіоні здійснюють бойові вильоти сирійські та російські винищувачі.

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З кінця 2016 року в Сирії діє режим припинення вогню. Він не розповсюджується тільки на території, підконтрольні терористичному угрупованню "Ісламська держава" та іншим джихадистским організаціям.