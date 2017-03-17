У Гонконзі набувають популярності електронні аксесуари для тварин, що вимірюють спожиті калорії (відео)
20:35, 17 березня 2017Світ
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Містяни зізнаються, що один візит до ветеринара коштує дорожче, ніж фітнес-трекер для собаки.
У Китаї набувають популярності електронні пристрої для спостереження за активністю домашніх тварин / explosion.com
У Гонконзі власники пухнастих домашніх улюбленців почали купувати для них спецальні електронні пристрої, які допомагають слідкувати за рівнем фізичної активності. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Аксесуари вимірюють спожиті калорії, а також кілометри, які китайські коти та собаки долають протягом дня. Вартість такого обідка стартує зі 115 доларів. Гонконгці зізнаються, що один візит до ветеринара коштує дорожче, ніж електронний пристрій.
У Гонконзі набувають популярності електронні аксесуари для тварин, що вимірюють спожиті калорії
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