У Гонконзі набувають популярності електронні аксесуари для тварин, що вимірюють спожиті калорії (відео)

У Гонконзі власники пухнастих домашніх улюбленців почали купувати для них спецальні електронні пристрої, які допомагають слідкувати за рівнем фізичної активності. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Аксесуари вимірюють спожиті калорії, а також кілометри, які китайські коти та собаки долають протягом дня. Вартість такого обідка стартує зі 115 доларів. Гонконгці зізнаються, що один візит до ветеринара коштує дорожче, ніж електронний пристрій.