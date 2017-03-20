У московському СІЗО був убитий топ-менеджер "Роскосмосу" – ЗМІ

Як повідомляє російське видання «КоммерсантЪ», тіло топ-менеджера з ножовими пораненнями було виявлено в ізоляторі, в якому він перебував з кінця 2016 року у зв'язку з обвинуваченням у шахрайстві, вчиненому ним, за версією слідства, ще під час роботи в авіаційній галузі близько десяти років тому. За фактом загибелі виконавчого директора «Роскосмосу» порушено кримінальну справу про вбивство, проте підозрюваних поки немає. Глава «Роскосмосу» Ігор Комаров заявив, що в держкорпорації наполягають на з'ясуванні обставин загибелі Євдокимова та всебічному розслідуванні справи.

Про смерть Володимира Євдокимова в минулу суботу повідомили його близькі друзі, уточнивши, що тіло топ-менеджера «Роскосмосу» було виявлено рано вранці в камері СІЗО-5. Пізніше факт виявлення тіла чоловіка підтвердили в Головному слідчому управлінні СКР по Москві, повідомивши, що Євдокимов помер від колото-різаних поранень: два удари було нанесено в область серця, ще один — в шию. За цим фактом слідчі столичного главку порушили кримінальну справу за ст. 105 КК РФ (вбивство).

За відомостями видання, тіло Володимира Євдокимова було виявлено в туалеті слідчого ізолятора, близько 04:00 за московським часом одним з його співкамерників.

Читайте також"Роскосмос" назвав причини падіння космічного корабля "Прогрес"

Дізнавшись про інцидент, співробітники ФСВП і ув'язнені перенесли окровавленого топ-менеджера «Роскосмосу» з туалету в камеру, попутно викликавши медсестру, яка чергувала в СІЗО-5 і карету швидкої допомоги. Однак прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати його смерть.

За словами джерела "Ъ", близького до слідства, попередній огляд ран (судячи по глибині проникнення леза) може свідчити на користь версії навмисного вбивства. Підозрюваних у справі про вбивство поки що немає, однак співрозмовник "Комерсанту" стверджує, що в числі інших особливо ретельно опрацьовуватиметься версія про замовне вбивство, пов'язане з намірами Володимира Євдокимова співпрацювати зі слідством і дати свідчення в рамках розслідування стосовно нього кримінальної справи.

За даними видання, в останній раз родичі пана Євдокимова спілкувалися з ним 17 березня. У розмові з ним рідні не почули жодних ознак депресії або панічного стану — навпаки, він готувався до засідання суду, де мав намір як і раніше доводити свою невинність. 30 квітня суд планував розглянути клопотання слідства про продовження терміну арешту Євдокимова.