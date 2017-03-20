На місці катастрофи літака в Південному Судані знайдено 9 виживших - ЗМІ

17:35, 20 березня 2017
Світ
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Точна кількість жертв поки не відома.

twitter.com/EyeRadioJuba

На місці катастрофи літака в аеропорту Південного Судану були знайдені дев'ять пасажирів, що вижили. Всі вони направлені в лікарню, повідомляє на сторінці в Twitter Eye Radio Juba.

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Остаточна кількість загиблих поки не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН раніше, в аеропорту Джубби в Південному Судані при спробі здійснити аварійну посадку розбився пасажирський літак. На борту було 44 людини, передбачалося, що всі вони загинули.

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Теги: #літак#авіакатастрофа#Південнний Судан