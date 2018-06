На місці катастрофи літака в Південному Судані знайдено 9 виживших - ЗМІ

На місці катастрофи літака в аеропорту Південного Судану були знайдені дев'ять пасажирів, що вижили. Всі вони направлені в лікарню, повідомляє на сторінці в Twitter Eye Radio Juba.

Updates: 9 people reportedly pulled out from the debris alive; rushed to the hospital #SouthSudan Wau plane crash