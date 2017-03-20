На місці катастрофи літака в Південному Судані знайдено 9 виживших - ЗМІ

На місці катастрофи літака в аеропорту Південного Судану були знайдені дев'ять пасажирів, що вижили. Всі вони направлені в лікарню, повідомляє на сторінці в Twitter Eye Radio Juba.

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Updates: 9 people reportedly pulled out from the debris alive; rushed to the hospital #SouthSudan Wau plane crash — Eye Radio Juba (@EyeRadioJuba) March 20, 2017

Остаточна кількість загиблих поки не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН раніше, в аеропорту Джубби в Південному Судані при спробі здійснити аварійну посадку розбився пасажирський літак. На борту було 44 людини, передбачалося, що всі вони загинули.