Помер ще один малюк – жертва психопата, який напав на дитсадок

Померла третя важкопоранена дитина з потерпілих під час нападу у п`ятницю на дитячий садочок в Бельгії. Таким чином, кількість загиблих зросла до чотирьох людей, включаючи одного дорослого, повідомляють місцеві ЗМІ. За інформацією радіостанції "Бель.Ер-те-ель", 28-річний бельгієць Франсіс В., який при нападі на ясла в бельгійському місті Дердермонді поранив 11 дітей, приїхав до місця злочину на велосипеді прямо з психіатричної клініки, амбулаторне лікування в якій він проходив.

За свідченнями очевидців, Франсіс діяв холоднокровно і проник до дошкільної установи під приводом того, що йому необхідно побачитися з одним із дітей. Буквально з порогу він накинувся з ножем на одну з виховательок, яка тримала на руках двох малюків. Жінка і одна дитина були вбиті на місці. Друга дитина, яка була на руках у виховательки, отримала смертельне поранення. Потім вбивця став бити ножем інших малюків.

Загалом на момент трагедії в яслах були 18 дітей і шість вихователів. Десять дітей доправлені з пораненнями до довколишніх шпиталів, кілька малюків - в критичному стані. Поліція просить батьків, чиї діти були в яслах, надати їхні цифрові фотографії для того, щоб встановити, до якої з клінік вони поміщені. Злочинець, мотиви дій якого поки не відомі, затриманий поліцією. Він намагався втекти з місця злочину на велосипеді, на якому приїхав.

РІА "Новости"