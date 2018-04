"Це егоїстично і нерозумно": в Twitter обурені чоловіком, який робив селфі на місці теракту в Лондоні

Користувачі Twitter обурилися через фотографії чоловіка, який той робив на селфі-палицю на фоні сьогоднішньої події - теракту в Лондоні.

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька людей постраждали в результаті стрілянини біля будівлі парламенту Великобританії в Лондоні. Пізніше ЗМІ повідомили, що автомобіль задавив не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де стався інцидент зі стріляниною.

Користувачі назвали такі дії "егоїстичними і дурними".

imagine being this selfish and stupid that people are in danger and you take a fucking selfie #Westminsterpic.twitter.com/ktLciCnrGF — oswald (@megrauhl) March 22, 2017

Wankers who take pictures of the injured and film it are scumbags. Put away your phones you cretin and help the injured #Westminster — Max McLellan (@McLellanMax) March 22, 2017

"Жінка померла. У багатьох катастрофічні травми... а люди поводяться ось так...", - написала одна з користувачів соцмережі.

A woman has died. Many people have 'catastrophic injuries' a police man was stabbed and this is how people act...#Westminsterpic.twitter.com/9bZv701Gon — Amy (@PsychoJaureguii) March 22, 2017

The guy with the selfie stick.......You and completely utterly disgust me #Westminsterpic.twitter.com/NrYzvJgdl0 — Aleksandar Todorov (@alextodorov1995) March 22, 2017

"Я думаю, вам дійсно потрібно оцінити свої пріоритети, якщо ви знімаєте людину, яка стікає кров'ю на землі, замість того, щоб допомогти", - додав інший користувач.

I think you really have to evaluate your priorities if you're filming a person bleeding on the ground instead of helping them #Westminster — Jonathon Murphy (@Jonathon_Murphy) March 22, 2017

У той же час, Reuters повідомляв, що поліція застрелила нападника біля британського парламенту.