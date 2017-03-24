Екс-президент Єгипту Хосні Мубарак вийшов на свободу

За словами адвоката, колишній президент Єгипту Хосні Мубарак відправився додому після шести років ув'язнення, передає Бі-Бі-Сі.

Мубарак останні п'ять років перебував у військовому госпіталі у зв'язку з поганим станом здоров'я, до суду його доставляли на вертольоті.

За словами його адвоката, тепер екс-президент залишив госпіталь і вирушив додому, в Геліополіс.

Читайте такожЕкс-президент Єгипту Мубарак, засуджений до 3 років в'язниці

Раніше, 2 березня 2017 року, Вищий апеляційний суд в Єгипті виправдав колишнього президента країни Хосні Мубарака у справі про вбивство демонстрантів під час масових акцій протесту проти його правління у 2011 році.

Мубарак у 2012 році отримав довічний термін, так як суд визнав його відповідальним за розстріл мирних демонстрантів військовими в 2011 році. Однак колишній президент оскаржив вирок, і в 2014 році його скаргу задовольнили.

В результаті вирок був скасований, але це не влаштувало вже бік держобвинувачення. Прокуратура подала до вищого суду скаргу, яка розглядалася 2 березня цього року. Рішення суду її відхилити - остаточне і не підлягає оскарженню.