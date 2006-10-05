У Грузії сьогоднішній день оголошено неробочим

У Грузії сьогодні пройдуть вибори до місцевих органів влади.

Як передає радіо «Свобода», на них балотуються кандидати від шести партій - правлячого Національного руху, що підтримує Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, і п`яти опозиційних.

За даними соціологічних опитувань, у "Національного руху" - найбільші шанси на перемогу. На думку оглядачів, нинішній конфлікт з Росією приніс політичні дивіденди перш за все правлячій партії.

Сьогоднішній день оголошено у Грузії неробочим.