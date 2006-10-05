У Грузії сьогоднішній день оголошено неробочим

09:25, 05 жовтня 2006
Світ
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В країні пройдуть вибори до місцевих органів влади

У Грузії сьогодні пройдуть вибори до місцевих органів влади.

Як передає радіо «Свобода», на них балотуються кандидати від шести партій - правлячого Національного руху, що підтримує Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, і п`яти опозиційних.

За даними соціологічних опитувань, у "Національного руху" - найбільші шанси на перемогу. На думку оглядачів, нинішній конфлікт з Росією приніс політичні дивіденди перш за все правлячій партії.

Сьогоднішній день оголошено у Грузії неробочим.

 

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