Росія і НАТО провели перші переговори військових високого рівня за три роки

Як повідомили у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, телефонну розмову провели голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел і голова Генерального штабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов. Як передає Радіо Свобода, обидва генерали домовилися залишатися на зв’язку.

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У Москві заявили, що в перебігу розмови йшлося про відновлення співпраці, відвернення випадкових інцидентів між збройними силами сторін та інші нагальні безпекові питання.

При цьому, заявила російська сторона, Герасимов висловив занепокоєння через «значне посилення військової активності НАТО біля кордонів Росії».

Обидві сторони підтвердили необхідність «взаємних кроків для зменшення напруженості і стабілізації становища в Європі», заявили в Москві.

Як повідомляв УНІАН, у НАТО заявляють, що необхідно застосовувати «гібридне стримування» Росії. Зокрема, заступник командувача об’єднаними силами НАТО у Європі, британський генерал Адріан Бредшоу закликав Альянс активізувати протидію кібератакам, пропаганді та політичній агітації з боку РФ.