У Південній Кореї заарештували обвинувачену в корупції екс-президента Пак Кин Хе, повідомляє агентство Yonhap. 10 березня Конституційний суд країни оголосив про імпічмент Пак Кин Хе у зв'язку з підозрами в корупції.

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Повідомляється, що її затримали після того, як суд Сеула видав ордер на її арешт за звинуваченням у хабарництві, розголошенні державної таємниці та зловживанні службовим становищем.

Засідання, за підсумками якого було прийнято рішення, тривало майже дев'ять годин. Після затримання Пак Кин Хе може перебувати під вартою протягом 20 днів, поки буде вестися розслідування.

Як повідомляв УНІАН, парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президенту 9 грудня 2016 року. За імпічмент проголосували 234 депутатів із 300. Президент була відсторонено від своїх обов'язків до моменту, поки своє рішення винесе Конституційний суд Південної Кореї.

Конституційний суд 10 березня 2017 року залишив у силі рішення парламенту країни про імпічмент президента країни через корупційний скандал за участю її подруги. Після рішення суду Пак Кин Хе позбулася своєї президентської недоторканності і може бути притягнута до відповідальності.

Зазначимо, що Пак Кин Хе проходить як підозрювана у справі про корупцію. Розслідування почалося після публікацій в пресі матеріалів про зв'язки глави держави з донькою лідера релігійного культу «Церква вічного життя» Цой Сун Силь. Стверджувалося, що Цой Сун Силь фактично контролювала роботу президента країни.