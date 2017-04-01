"Зупинімо Брюссель": влада Угорщини розпочала кампанію проти Євросоюзу

Влада Угорщини розпочала кампанію проти політики Євросоюзу. Усім громадянам розіслано анкети під назвою "Зупинімо Брюссель", в яких пропонується дати відповіді на запитання стосовно до політики ЄС, котра, як вважають представники угорського уряду, загрожує незалежності країни, передає Польське радіо.

Під час оголошення старту кампанії представник влади підкреслив, що найближчим часом перед Угорщиною постануть важливі завдання, пов’язані з боротьбою за майбутнє країни, а вирішити їх можна лише за підтримки суспільства.

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В анкеті – шість запитань, що стосуються позиції угорців щодо міграційної та економічної політики Євросоюзу.

Влада запитує також про міжнародні неурядові організації, які начебто підтримують нелегальну міграцію чи втручаються у внутрішні справи Угорщини.

Опитування уряду Віктора Орбана отримало назву "Національні консультації 2017". Це відповідь на впроваджені Орбаном минулого тижня нові засади, що дозволяють утримувати мігрантів у прикордонних таборах необмежений час.

Подібне опитування в Угорщині проводилось 2015 року, коли влада запитувала у громадян про міграцію і тероризм. Тоді верховний комісар ООН у справах біженців гостро розкритикував опитування, застерігаючи, що воно може призвести до посилення ксенофобії в країні.