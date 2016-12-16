Прем’єр-міністр Угорщини виступає за те, щоб без зволікань надати безвізовий режим Україні

Як передає Радіо Свобода, про це він висловився на прес-конференції у Брюсселі.

«Що фактично робить Європейський союз для України без надання негайного безвізового режиму?» – риторично запитав Орбан своїх колег, з якими він у четвер брав участь у саміті ЄС, демонструючи невдоволення через невизначеність із термінами.

Читайте такожКлімкін очікує, що дата розгляду безвізу для українців буде вирішуватися в рамках тріалогу

«Тут немає ніяких юридичних перешкод, і ніхто не може проти цього виступати», – сказав прем’єр-міністр Угорщини про візову лібералізацію для України.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада на зустрічі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом у Будапешті Віктор Орбан заявив, що Угорщина наполягає на скасуванні віз для українців і хоче бачити Україну членом Європейського Союзу.

"Можемо говорити про економічні та інші аргументи, але не можна ставити під сумнів те, що Україна, яка пройшла через важкі роки, виконала усі обіцянки, тому Європа повинна забезпечити безвізовий режим", - наголосив Орбан.

Крім того, він пообіцяв негайно ввести режим безоплатного надання національних віз для громадян України, чекаючи від офіційного Києва, що він зробить аналогічні кроки стосовно угорців, які працюють в Україні.

Читайте такожЄвропарламент прибрав дату розгляду "безвізу" для України

Хоча в Євросоюзі вже загалом схвалене рішення надати громадянам України безвізовий режим, формальне рішення щодо візової лібералізації для України ще мають ухвалити Європейський парламент і Рада ЄС. Перед цим обидві інституції ще мають досягти згоди про початок міжінституційних переговорів між ними з цього питання. Припускають, що цей крок може бути здійснений невдовзі.

Раніше в ЄС вирішили, що після всіх затверджень рішення про безвізовий режим для України, так само як і для Грузії, може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

15 грудня Європарламент схвалив цей механізм. Тепер його ще має затвердити Рада ЄС. Дата набуття ним чинності наразі не відома.