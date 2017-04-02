Ердоган назвав себе "захисником миру та свобод"
Також турецький лідер обрушився на Демократичну партію народів (ДПН), яка захищає інтереси курдів та користується у них популярністю.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у ході виступу назвав себе "захисником миру", повідомляє "112 Україна".
З такою заявою турецький президент виступив, шукаючи підтримки курдів, які живуть переважно на південно-сході країни, на майбутньому референдумі про наділення президента новими повноваженнями.
"Ми - захисники миру, ми - захисники свобод", - заявив Ердоган.
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Також турецький лідер обрушився на Демократичну партію народів (ДПН), яка захищає інтереси курдів і користується у них популярністю. Ця партія виступає проти конституційної реформи. На думку Ердогана, вона підтримує Робочу партію Курдистану, яка визнана терористичною в Туреччині. У ДПН подібні звинувачення спростовують.
Тим не менш, підкреслює агентство, Партія справедливості і розвитку, заснована нинішнім президентом, також активно підтримується населенням в даному регіоні.
"Ми готові до діалогу, готові йти рука об руку з кожним, кому є що сказати", - сказав Ердоган.
Загальнотурецкий референдум, підсумком якого може стати перетворення країни з парламентської на президентську республіку, почався в понеділок. Поки в ньому можуть брати участь лише громадяни, що живуть за межами Туреччини - в шести європейських країнах.
Голосування для жителів Німеччини, Австрії, Бельгії, Франції, Швейцарії і Данії триватиме з 27 березня по 9 квітня. 16 квітня референдум пройде в самій Туреччині.
Якщо громадяни Туреччини схвалять пропоновані поправки до конституції, президент країни отримає нові повноваження: він зможе формувати кабінет міністрів, представляти бюджет, вибирати більшу частину суддів і публикать укази, які отримають статус законів.