Зять Трампа прибув в Ірак з неоголошеним візитом - ЗМІ

08:21, 03 квітня 2017
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Чоловік Іванки Трамп вирішив продемонструвати підтримку іракській владі.

Іванка Трамп і Джаред Кушнер / REUTERS

Старший радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибув з неоголошеним візитом до Іраку, повідомляє телеканал CNN з посиланням на свої джерела.

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Поїхати в Ірак зятю Трампа запропонував голова Комітету начальників штабів американських ЗС генерал Джозеф Данфорд, стверджують джерела.

За даними Reuters, Кушнер вирішив особисто оцінити ситуацію в Іраку і продемонструвати підтримку іракській владі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що Кушнер у грудні 2016 року зустрічався з керівництвом російського банку «Внешнеэкономбанк». Раніше Кушнер визнав, що в грудні зустрічався з російським послом у Вашингтоні.

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Теги: #США#Трамп#Ірак