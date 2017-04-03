Зять Трампа прибув в Ірак з неоголошеним візитом - ЗМІ
08:21, 03 квітня 2017Світ
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Чоловік Іванки Трамп вирішив продемонструвати підтримку іракській владі.
Іванка Трамп і Джаред Кушнер / REUTERS
Старший радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибув з неоголошеним візитом до Іраку, повідомляє телеканал CNN з посиланням на свої джерела.
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Поїхати в Ірак зятю Трампа запропонував голова Комітету начальників штабів американських ЗС генерал Джозеф Данфорд, стверджують джерела.
За даними Reuters, Кушнер вирішив особисто оцінити ситуацію в Іраку і продемонструвати підтримку іракській владі.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що Кушнер у грудні 2016 року зустрічався з керівництвом російського банку «Внешнеэкономбанк». Раніше Кушнер визнав, що в грудні зустрічався з російським послом у Вашингтоні.
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