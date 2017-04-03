Теракт у Петербурзі: як і навіщо

Протягом вже довгого часу Росія живе в умовах жорсткого контртерористичного режиму. Зважаючи, що колись вже були вибухи у метрополітені в Москві, доволі великі ресурси були задіяні, щоб убезпечити всі міста від можливих вибухів метро. Тому, у даному випадку можна абсолютно логічно припустити, що здійснити такий терористичний акт, застосовуючи речі або методи, які вже були апробовані, і проти яких, очевидно, існує вже протидія – і не попастися – може лише людина або організація, яка має прямий доступ до інформації про контрзаходи, які здійснюються для недопущення подібних терактів. У Росії, окрім ФСБ, іншої організації, яка може забезпечити такою інформацією, я не знаю.

Другий момент пов'язаний з тим, про що говорять всі і говорять майже одноголосно: в Росії починається дестабілізація, викликана невдоволенням росіян корупцією влади і економічною ситуацією. Поки що ця соціально-політична дестабілізація дуже неочевидна. Але для того, щоб зупинити ось цю негативну хвилю, можуть згодитись і теракти, які переключать населення на інші рецептори – ключовим серед них є страх. Люди, які бояться за своє життя, звісно, забувають про будь-яке незадоволення, вони вже більше зацікавлені в тому, щоб влада забезпечила порядок і безпеку. Вони знову готові жертвувати своїми правами заради почуття безпеки. Вони остерігаються виходити на вулиці з протестами. Такий страх навіть може призвести до консолідації суспільства. Хоча, може й не призвести…

У влади в РФ з’являються нові можливості, виникає спокуса каталізувати негативну енергію, вивести протест назовні, тобто – знайти зовнішнього ворога. Через це можливою виглядає версія вірогідного розвитку подальших подій, яка нині активно обговорюється в Україні – що російські спецслужби можуть спробувати звинуватити у цьому теракті, наприклад, українців. Однак, якщо у Росії дійсно захочуть заявити про «український слід», доведеться навести неспростовні докази.

В Україні ми бачимо майже одностайну реакцію соцмереж – люди пишуть, що за терактом може стояти сам президент Росії Путін

І, хоча це малоймовірно, нам варто бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.

Втім, що б там, зрештою, про теракт не розповіло російське телебачення, є важливий нюанс: в Україні ми бачимо майже одностайну реакцію соцмереж – люди пишуть, що за терактом може стояти сам президент Росії Путін. Так от, думаю, що і в російському суспільстві така реакція також цілком може бути доволі поширеною…

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень