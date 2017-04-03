Трамп назвав теракт у Петербурзі "жахливою подією"

Президент США Дональд Трамп коментуючи теракт в метро Санкт-Петербурга, назвав подію жахливою подією. Про це повідомляє Reuters.

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"Жахливо. Жахлива подія... По всьому світу таке твориться. Абсолютно жахлива подія", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів під час переговорів з єгипетським лідером Абделем Фаттахом ас-Сісі в Білому домі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро «Сінна площа» та «Технологічний інститут» - прогримів вибух. За останніми даними, загинули щонайменше 11 людей, більше 40 отримали поранення.