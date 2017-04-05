Бойовики ІД опублікували послання до США, в якому назвали Трампа "ідіотом" - Reuters

"Ісламська держава" опублікувала звернення до громадян США, в якому назвала президента Дональда Трампа "ідіотом, який стоїть біля штурвалу потопаючої Америки", передає Reuters.

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"Америка, ти потонула, і тут немає спасителя. Ти стала жертвою для солдатів халіфату по всьому світу, і смерть твою видно кожному", - йдеться в посланні.

"Достатньо того факту, що вами керує ідіот, який не знає, що таке Сирія або Ірак або Іслам", - заявив терорист ІД.

Послання "Ісламської держави" було поширене в месенджері Telegram. Його автором, за даними Reuters, є представник ІД Абі аль-Хассан аль-Мухаджир.