"Мобілізація бюджетників": Кремль вирішив провести мітинги проти тероризму - ЗМІ

Влада РФ готується провести 8 квітня мітинги "проти тероризму" у всіх великих містах країни. Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на джерела в партії "Єдина Росія" і кількох регіонах РФ.

Кілька регіональних адміністрацій Росії підтвердили виданню, що вже займаються організацією акцій. У мітингах повинні взяти участь всі парламентські партії.

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"Владі часто нарікають, що вона не поділяє горе народу, одна з цілей - довести, що це не так", - заявив співрозмовник в адміністрації одного з регіонів Росії.

Інше джерело пояснило, що мітинги будуть організовані "стандартним" способом: російська влада "мобілізує бюджетників". В якості бажаної явки називають цифру в 4 - 4,5 тисячі учасників.

"Губернаторам вже дзвонять і ставлять завдання зганяти туди весь народ", - цитує газета джерело, близьке до адміністрації президента РФ. За його словами, планується провести мітинги "особливо там, де пройшли акції протесту" 26 березня.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня в Москві в ході масової акції протесту проти корупції було затримано не менше 1030 осіб. Коментуючи антикорупційні мітинги, президент РФ Путін згадав про "арабську весну" і Євромайдан, заявивши, що ці події "призвели до хаосу".

Нагадаємо, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції «Сінна площа» в напрямку станції «Технологічний інститут» стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих.