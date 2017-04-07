Оприлюднені фото з місця наїзду вантажівки на натовп в центрі Стокгольма (фоторепортаж)

У Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп, в результаті чого, за інформацією місцевих ЗМІ, загинули три людини.

В мережі з’явилися перші фотографії з місця пригоди.

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Як повідомляв УНІАН, інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці). Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що бачили людей на землі. У той же час, шведське радіо повідомило, що внаслідок наїзду загинули три людини.