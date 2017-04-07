Оприлюднені фото з місця наїзду вантажівки на натовп в центрі Стокгольма (фоторепортаж)
16:55, 07 квітня 2017Світ
1484 0
Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом.
Внаслідок наїзду загинули три людини / twitter.com/MEGA2017MEGA
У Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп, в результаті чого, за інформацією місцевих ЗМІ, загинули три людини.
В мережі з’явилися перші фотографії з місця пригоди.
Читайте такожНаїзд вантажівки на натовп у Стокгольмі: у поліції допускають версію теракту
Як повідомляв УНІАН, інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці). Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що бачили людей на землі. У той же час, шведське радіо повідомило, що внаслідок наїзду загинули три людини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Наїзд вантажівки на натовп в Стокгольмі