На опублікованих росЗМІ знімках авіабази "Шайрат" помітили російські контейнери для хімзброї

У кадр російського репортера РІА “Новости” Михайла Воскресенського потрапили блоки до контейнерів малогабаритних вантажів (рос. КМГУ), які можуть бути як касетними уламково-фугасними, так і хімічними боєприпасами БКФ-П, повідомляє InformNapalm.

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У кожній бомбі БКФ-П 12 касетних елементів з отруйною речовиною зоман (Р-55). Знімки зроблено на авіабазі Шайрат після завданого американцями ракетного удару. Такі контейнери можемо бачити на фотографіях процесу знищення хімічного озброєння російськими військовиками на об’єкті зберігання і знищення хімічної зброї у місті Почеп Брянської області.

"Команда InformNapalm не може стверджувати про наявність отруйних речовин у цих контейнерах, але блокування Росією резолюції ООН, яка передбачала проведення розслідування на базі Шайрат викликає підозри", - говориться у публікації.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова держдепартаменту США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія не впоралася з втіленням у життя угоди щодо хімічної зброї в Сирії 2013 року. При цьому Тіллерсон заявив, що Москва або «замішана», або «некомпетентна».

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив, що в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.