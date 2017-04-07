Держсекретар США звинуватив Москву в зриві угоди щодо хімічної зброї в Сирії

Голова Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія не впоралася з втіленням у життя угоди щодо хімічної зброї в Сирії 2013 року. При цьому Тіллерсон заявив, що Москва або «замішана», або «некомпетентна», передає РБК з посиланням на Reurters.

Москва не змогла домогтися виконання угоди про знищення хімічної зброї в Сирії, укладеної в 2013 році, заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон.

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При цьому він додав, що російська влада або замішана в порушенні цієї угоди, або нездатна здійснити її.

На думку Тіллерсона, президент США Дональд Трамп показав, що він готовий до рішучих дій у відповідь на «огидні» дії сирійського керівництва. Голова Держдепу також підкреслив, що США не шукають схвалення своєї політики щодо Сирії в Москві і не зв'язувалися з керівництвом Росії перед нанесенням ракетного удару по Сирії.

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Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Збройні силиСША завдали ракетного удару по авіабазі урядових військ президента Башара Асада. Два військових кораблі США, розташованих в Середземному морі, випустили щонайменше 50 ракет "Томагавк".

Раніше президент США Дональд Трамп в бесіді з кількома конгресменами допустив, що Вашингтон використовує збройні сили у відповідь на хімічну атаку в Сирії.

Перед цим Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув "червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі. Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".