Вибух у Єгипті: кількість жертв збільшилась, українців серед постраждалих немає

Громадян України серед постраждалих внаслідок сьогоднішніх вибухів у Єгипті немає. Про це сказав надзвичайний і повноважний посол України в Єгипті Геннадій Латій в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Станом на зараз інформації про постраждалих іноземців немає... Ми даємо зараз інформацію, що українців серед постраждалих немає", - зазначив Латій.

У той же час ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих під час вибуху бомби досягла 21, понад 50 людей поранені. Про це повідомило державне телебачення, передає Reuters.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух у храмі. Вибух стався в переповненому храмі, де православні святкували Вербну неділю.

В Єгипті проживає близько 9 млн коптських християн, і раніше були напади на них груп, пов'язаних з "Ісламською державою".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в єгипетському місті Танта пролунали два вибухи. Перший з них стався на площі перед коптським храмом Мар-Гіргіс. За даними ЗМІ, загинули щонайменше 16 людей.

Другий вибух стався біля тренувального центру МВС. Інформація про загиблих там ще не надходила.