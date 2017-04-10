Британія закличе G7 ввести нові "каральні" санкції проти Росії - ЗМІ

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон буде домагатися введення нових санкцій проти Росії, якщо Москва не відмовиться від підтримки президента Сирії Башара Асада, пише Times.

Джонсон має намір запропонувати країнам «Великої сімки» (G7) опублікувати спільну заяву з пропозицією Москві припинити підтримувати президента Сирії Башара Асада. У разі відмови проти Росії будуть введені нові «каральні санкції.

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Зазначається, що документ щодо санкцій вже підготовлений і буде представлений на зустрічі глав МЗС G7 в Італії. Антиросійські обмежувальні заходи будуть спрямовані в першу чергу проти урядових чиновників.

Як повідомляв УНІАН, постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що адміністрація американського президента Дональда Трампа обговорює можливість введення нових санкцій проти Росії та Ірану за підтримку президента Сирії Башара Асада.