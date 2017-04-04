У квартирі підозрюваного у теракті в метро Петербурга не знайшли вибухівки - ЗМІ

Силовики провели обшук в квартирі, де проживав підозрюваний у скоєнні теракту в метро Петербурга Акбаржон Джалілов.

Про це повідомило "Інтерфаксу" джерело, знайоме з ситуацією.

Читайте такожТеракт у метро Петербурга: ймовірний смертник вийшов на зв'язок з журналістами

"За місцем проживання Джалілова на Цивільному проспекті Санкт-Петербурга були проведені обшуки. Будь-яких підозрілих предметів, у тому числі елементів вибухових пристроїв, виявлено не було", - сказав співрозмовник видання.

За словами джерела, це наводить на думку, що у Джалілова були спільники, які забезпечили його саморобним вибуховим пристроєм.

При цьому видання зазначає, що офіційних коментарів силовиків стосовно цієї інформації поки не було.

Як повідомляв УНІАН, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції «Сінна площа» в напрямку станції «Технологічний інститут» стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих.