МЗС Росії сподівається, що США допоможуть припинити "насильницьку українізацію" в Україні

Міністерство закордонних справ Росії хоче, щоб Сполучені Штати Америки переконали владу України припинити «насильницьку українізацію».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в коментарі російського зовнішньополітичного відомства у зв'язку з візитом до Росії очільника Державного департаменту США Рекса Тіллерсона.

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«Особливо розраховуємо, що США зможуть, використовуючи свій вплив на владу України, нейтралізувати реваншистські настрої української «партії війни». Вашингтон також міг би спонукати київську владу до неухильного виконання своїх зобов'язань за Мінськими угодами, що є єдиним шляхом до врегулювання конфлікту, викликаного спробами націонал-радикалів насильно українізувати всі сфери життя цієї багатоетнічної країни», - наголошується в повідомленні.

Крім цього, у МЗС РФ чекають «виразних роз'яснень» лінії США з усьому комплексу питань забезпечення стратегічної стабільності і безпеки в Євро-Атлантиці.

«Що стосується двостороннього порядку денного, то довгий список подразників, які виникли з вини Вашингтона, не скорочується. За відсутності кроків зі зняття проблем, що накопичилися, будуть потрібні заходи у відповідь на основі принципу взаємності», - підкреслили у російському зовнішньополітичному відомстві.

Загалом у МЗС РФ розраховують, що держсекретар США привезе міркування з усіх питань, що становлять обопільний інтерес.

«Ми готові до будь-якого розвитку подій, проте надаємо перевагу такій роботи, яка знижуватиме міжнародну напруженість, а не посилюватиме її. Налаштовуємося не на конфронтацію, а на конструктивну співпрацю. Сподіваємося, що цього самого хоче і американська сторона», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Росії прибув з першим офіційним візитом очільник Держдепу США Тіллерсон, який зустрінеться зі своїм колегою Сергієм Лавровим. Головною темою їхніх переговорів стане ситуація в Сирії. За інформацією The Telegraph, Захід запропонує Росії відмовитися від підтримки Башара Асада. Якщо Москва не погодиться, проти неї будуть введені нові санкції.

Також буде обговорюватися ситуації на Донбасі і виконання Росією Мінських угод.

Як зазначалося раніше у заяві Держдепартаменту США, цей візит є частиною зусиль з підтримки прямих каналів комунікації з російськими високопосадовцями. Візит спрямований на те, щоб переконатися, що позиція США чітко доведена до відома РФ, у тому числі щодо подальших кроків у виконанні Мінських угод.