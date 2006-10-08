Угорський ”Майдан” триватиме 163 дні

Угорська опозиція має намір 163 дні продовжувати акції протесту з вимогою відставки уряду.

Як передає NEWru, лідер опозиції ФІДЕС – угорського громадянського союзу Віктор ОРБАН заявив сьогодні, що кожного вечора на площу Кошута перед парламентом до учасників мітингу буде виходити один із депутатів від правих сил.

Таким чином, виявляється, що опозиційні лідери мають точний сценарій проведення маніфестацій протесту на 163 дні, оскільки саме стільки мандатів мають у парламенті ФІДЕС-УГС і Християнсько-демократична народна партія.

Ці мітинги триватимуть не більше години. В.ОРБАН повідомив, що акції протесту проходитимуть в столиці щодня з 17.00 до 18.00 і продовжаться "до переможного кінця", поки прем`єр-міністр Ференц ДЮРЧАНЬ не ухвалить рішення скласти свої повноваження.

Мітинги опозиції в минулі дні збирали на площі десятки тисяч маніфестантів, які вимагають відставки голови уряду і створення надпартійного "уряду професіоналів".

В той же час площа Кошута і після мітингу парламентської опозиції не затихає. Естафету приймають активісти різних правих об`єднань, які ось вже три тижні не йдуть з головної площі країни і проводять ніч у встановленому тут наметовому містечку. Їх маніфестації тривають практично до ранку. Журналісти нарікають, що висвітлювати антиурядові мітинги правих об`єднань стає все складніше. Серед нічних мітингувальників немало молоді, яка приходить на площу в нетверезому стані, а організатори мітингу стали розділяти представників ЗМІ на "своїх" і "чужих".

Як повідомляв УНІАН, масові акції протесту розпочалися в Угорщині наприкінці вересня після того, як телебачення оприлюднило уривки з виступу прем`єра Ф.ДЮРЧАНЯ перед його соціалістичною партією. У своїй промові він визнав, що говорив неправду під час передвиборчої кампанії, щоб гарантувати своє переобрання.

Акції протесту проводяться за ініціативою лідера опозиційного ФІДЕС – угорського громадянського союзу В.ОРБАНА. Маніфестанти вимагають відставки Ф.ДЮРЧАНЯ, який відмовляється йти зі свого поста.

6 жовтня парламент Угорщини підтримав уряд Ф.ДЮРЧАНЯ, після того, як він публічно вибачився за те, що дозволив собі спокусити виборців ілюзіями щодо економічного стану країни. Проте опозиція залишилася незадоволено і, як і раніше, вимагає його відставки.