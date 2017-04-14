У Північній Кореї заявили, що "підуть на війну" в разі провокації з боку США

Північна Корея «не буде сидіти склавши руки» в той час, як ударна група ВМС США почала патрулювання в Південно-Китайському морі і може завдати превентивного удару. Про це повідомив заступник глави МЗС КНДР Хан Сон Ялина в інтерв'ю Associated Press.

Коментуючи інформацію про те, що ударна група ВМС США почала патрулювання в Південно-Китайському морі і може завдати превентивного удару, дипломат заявив, що КНДР "не буде сидіти склавши руки" перед цією загрозою.

«Ми, звичайно, не будемо сидіти склавши руки до попереджувального удару США», - сказав Хан, додавши, що Північна Корея "піде на війну", якщо США хочуть спровокувати це, і Пхеньян буде продовжувати розвивати свою ядерну програму.

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У той же час, за його словами, ситуація на Корейському півострові перетворилася на "порочне коло", а напруженість у відносинах з США і їх союзниками поглиблюється. Однак КНДР проведе ядерні випробування, коли штаб верховного командування вважатиме за потрібне.

Як повідомляв УНІАН раніше, США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

США розмістили два есмінці, оснащених крилатими ракетами типу «Томагавк», повідомили чиновники. Один з бойових кораблів, як наголошується, розташований менш ніж в 500 км від майданчика для ядерних випробувань КНДР.

Крім того, важкі бомбардувальники американських ВПС розмістилися на острові Гуам. Вони, як підкреслюється, теж готові атакувати «за необхідності». У той же час у Північній Кореї попередили, що вдарять по США ядерною зброєю, якщо зафіксують атаку з американської сторони.