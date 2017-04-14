США готові вдарити "Томагавками" по КНДР - ЗМІ

США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в американській розвідці.

США розмістили два есмінці, оснащених крилатими ракетами типу «Томагавк», повідомили чиновники. Один з бойових кораблів, як наголошується, розташований менш ніж в 500 км від майданчика для ядерних випробувань КНДР.

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Крім того, важкі бомбардувальники американських ВПС розмістилися на острові Гуам. Вони, як підкреслюється, теж готові атакувати «за необхідності».

У той же час у Північній Кореї попередили, що вдарять по США ядерною зброєю, якщо зафіксують атаку з американської сторони.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон назвав запланованою відправку ударної групи ВМС США до Корейського півострова.