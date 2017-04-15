Для скидання бомби в Афганістані не був потрібен дозвіл Трампа - Пентагон
За словами представника Пентагону, використання найпотужнішої бомби не було посланням якій-небудь іншій державі, в тому числі і КНДР.
Командуючому військами США в Афганістані Джона Ніколсону не вимагалося особисте розпорядження президента США Дональда Трампа, щоб прийняти рішення про використання в Афганістані проти терористів найпотужнішої неядерної бомби.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела в Пентагоні.
У Ніколсона є відповідні повноваження. Джерело агентства додало, що командувач військами хотів продемонструвати ІД в Афганістані всю серйозність своїх намірів щодо знищення її військової загрози.
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За його словами, використання найпотужнішої бомби не було посланням якій-небудь іншій державі, в тому числі і КНДР.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в результаті удару з боку США по Афганістану "матері всіх бомб" загинули 36 ісламістів.
Жертв серед цивільного населення немає.
Удар був спрямований на ряд підземних тунелів і печер, де переховуються бойовики "Ісламського держави".