Поблизу Алеппо другу добу заблоковані в автобусах понад 7 тисяч евакуйованих сирійців

Понад 7 тис. сирійців - цивільних і повстанців, яких вранці 14 квітня, почали евакуювати з чотирьох міст, що перебувають в облозі, заблоковані в автобусах на двох станціях поблизу Алеппо.

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Про це сьогодні повідомляє інформагенція dpa з посиланням на базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини та місцевого активіста.

За їхньою інформацією, люди від ранку 14 квітня змушені перебувати в автобусах без їжі та нормальних умов для сну й гігієни.

Причиною затримки стала суперечка між проурядовими сирійськими силами та повстанцями щодо виконання ухвалених раніше домовленостей про вивезення людей. Згідно з цими домовленостями, яких досягли наприкінці березня, евакуації підлягають жителі двох міст з переважно шиїтським населенням - Фуа та Кафрая на північному заході провінції Ідліб, що підконтрольні уряду, але заблоковані повстанцями. В обмін на це сирійський уряд дозволив евакуацію двох міст із сунітським населенням - Забадані та Мадаї неподалік кордону з Ліваном, які контролюють повстанці та блокують урядові війська і їхні союзники, повідомляє Deutsche Welle.

Евакуація в чотирьох містах розпочалася одночасно. За даними dpa, з Мадаї та Забадані вивезли близько 2,2 тис. осіб, із Фуа та Кафраї - майже 5 тис. У ніч на 15 квітня автобуси прибули до двох різних станцій на захід від Алеппо.

За даними Сирійського центру моніторингу дотримання прав людини, евакуацію заблокувало угруповання "Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із "Аль-Каїдою". Представники угруповання вимагають, щоб близько сотні вірних сирійському уряду бійців повернулися до Фуа та Кафраї, тому що вони нібито перебувають в автобусах із евакуйованими в обхід домовленостей.