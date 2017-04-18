У Середземному морі зазнало лиха судно, що рятувало біженців

За три дні кораблі благодійних організацій підняли на борт в Середземному морі 6 тисяч біженців.

Як передає DW, судно Iuventa, що належить приватній німецької організації "Jugend rettet" ("Молодь рятує"), прийняло на борт стільки біженців, що втратило управління і послало сигнал про лихо. У понеділок, 17 квітня, до Iuventa підійшов танкер, що захищає переобтяжене судно від хвиль і вітру. На Iuventa зараз очікують прибуття судна з Мальти, яке візьме на борт біженців і доставить їх на берег.

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Капітан Iuventa Кай Кальтегертнер заявив про безпрецедентний потік біженців на погано обладнаних човнах. За його словами, часом на борту невеликого судна знаходилося 700 осіб. Він повідомив і про випадки загибелі людей у море.

Корабель німецького військово-морського флоту доставив в понеділок на італійський берег 1181 врятованого в морі біженця. Прибуття ще майже 1300 осіб очікується в італійській Мессіні на Сицилії. Тим часом правозахисники вимагають від Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів Frontex посилити взаємодію з благодійними організаціями, які рятують біженців у Середземному морі.

"Де були кораблі Frontex, коли судну некомерційної організації потрібна допомога, щоб врятувати тисячі життів? Де був Євросоюз?" - написала в Twitter організація "Лікарі без кордонів".