У США за лічені години до виконання вироку суд призупинив страту засуджених

У США за лічені години до виконання смертного вироку Верховний суд штату Арканзас призупинив страту двох засуджених за вбивство.

Як повідомляє Euronews, Дон Девіс та Брюс Уард відсиділи за ґратами понад 20 років і мали отримати смертельну ін‘єкцію у ніч на понеділок. Однак адвокат подав клопотання щодо перевірки їхнього психічного стану.

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Загалом на квітень в Арканзасі були заплановані рекордні 8 страт протягом 11 днів. Смертельні вироки у штаті не виконували протягом минулих 12 років. Однак зараз губернатор Арканзасу розпорядився поквапитися через закінчення терміну придатності розчинів для смертельних ін‘єкцій.

Раніше компанії-виробники таких речовин заборонили використовувати свій продукт для виконання страт і відмовились продавати розчини американським пенітенціарним органам.

Тим часом Сполученими Штатами шириться кампанія за скасування смертної кари.