РосЗМІ опублікували відео із зізнанням Дадаєва у вбивстві Нємцова

Російські видання "Нова газета" і "Комерсант" опублікували відеозаписи свідчень Заура Дадаєва і Анзора Губашева, обвинувачених у вбивстві політика Бориса Нємцова. Запис зроблено на попередньому етапі розслідування в 2015 році, але пізніше Дадаєв відмовився від свідчень, передає російська служба «Бі-бі-сі».

На опублікованому відео Заур Дадаєв докладно описує момент вбивства і свої мотиви, а також процес стеження за Нємцовим і те, як він вибирав момент для нападу.

"Він йшов з дівчиною, метрів 40, я його наздоганяв швидким кроком. В упор, десь з п'яти метрів, як дійшов до нього, – розповідає Дадаєв, показуючи слідчим жестами, як стріляв. - Відразу ж зробив три постріли".

"Бачу, він піднімається. Не підходив, зробив ще три постріли", - описує вбивство Дадаєв.

Після цього він, як випливає з відео, перейшов Великий Москворецкий міст, сів в автомобіль, за кермом якого був Анзор Губашев, і поїхав додому.

В якості мотиву Дадаєв називає образу своїх релігійних почуттів через публічні висловлювання Нємцова в підтримку французького сатиричного журналу "Шарлі Ебдо". Це одна з перших версій слідства, яку критикували соратники Нємцова.

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Про образу релігійних почуттів говорили і інші обвинувачені, брати Губашеви, але саме ця частина їхніх показань не була продемонстрована присяжним за рішенням суду.

"Так, я хочу це зробити заради Аллаха, з приводу того, що ображає пророка Мухаммеда", - говорить на відео Дадаєв, в той же час побіжно згадуючи суму в 5 млн рублів, яку він, за його словами, так і не отримав.

Записані на відео свідчення Дадаєв міг дати відразу після вбивства в 2015 році. Тоді офіційно повідомлялося, що він визнав свою провину і розповів про деталі вбивства. Незабаром обвинувачений у вбивстві Нємцова відмовився від свідчень, заявивши, що давав їх під тиском.

Напередодні Дадаєв давав свідчення на процесі у справі про вбивство Нємцова. Він знову заявив, що був вдома в день вбивства політика і не має ніякого відношення до злочину.

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Виступаючи в Московському окружному військовому суді, він розповів, що до 20-х чисел грудня 2014 року він взагалі не з'являвся в Москві, оскільки жив за місцем своєї служби - у військовій частині в Грозному. В кінці 2014 року він вирішив звільнитися зі служби і переїхати до Москви, де оселився в квартирі, яку зняв його колишній командир Руслан Геремеєв.

У день вбивства Нємцова, заявив у суді Дадаєв, він перебував у цій квартирі за адресою вулиця Віялова, 3.

Напередодні стало відомо, що в четвер держзвинувачення планує показати присяжним відеозапис свідчень Дадаєва. "Нова газета" і "Комерсант" опублікували їх у вівторок пізно ввечері.