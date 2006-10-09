Нобелівську премію з економіки присудили...

Лауреатом Нобелівської премії з економіки за 2006 рік став учений з Колумбійського університету Едмунд Фелпс (Edmund S. Phelps). Премію присудили з формулюванням "за його аналіз інтертемпоральних відносин у макроекономічній політиці". Про це повідомляється на сайті Нобелівського комітету.

Едмунд Фелпс, якому в 2006 році виповнилося 73 роки, став відомим після своїх досліджень економічного зростання у 1960 роках минулого століття. Його найвідомішою роботою є базова теорія природного рівня безробіття (довготривале безробіття, яке не залежить від темпів економічного зростання).

Всього з 1968 року вищу світову нагороду в галузі економіки одержали 58 осіб. Раніше були названі лауреати премій 2006 року у сфері медицини, фізики і хімії. Всі три премії дісталися вченим зі США. Ім`я лауреата Нобелівської премії 2006 року з літератури оприлюднять 12 жовтня, а Нобелівської премії миру - 13 жовтня.

У 2005 році Нобелівську премію у галузі економіки одержали вчений з Ізраїлю Роберт Ауманн і вчений зі США Томас Шеллінг "за внесок у розуміння явищ співпраці і конфлікту через аналіз теорії ігор".

Лента.ру