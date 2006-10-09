Чому насправді Росія переносить саміт СНД

Міністерство закордонних справ Росії направило до Виконавчого комітету СНД в Мінську ноту з пропозицією перенести термін проведення саміту СНД на листопад, мотивуючи таку необхідність «непідготовленим порядком денним» для зустрічей на вищому рівні.

Про це повідомляє білоруська служба радіо «Свобода».

Однак доцент Московського інституту міжнародних відносин Кирило КОКТИШ вважає, що таким чином «Росія дала зрозуміти, що вона дуже образилася на останню прес-конференцію Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА для російських журналістів» (О.ЛУКАШЕНКО на прес-конференції для російських регіональних ЗМІ 29 вересня звинуватив Росію в уповільненні темпів створення Союзної держави Білорусі і Росії, а також у встановленні «небратських цін на газ» для Білорусі – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, О.ЛУКАШЕНКО 7 жовтня повідомив журналістам, що ювілейний саміт глав держав СНД, проведення якого раніше планувалося в Мінську на 16-17 жовтня, переноситься на кінець листопада. При цьому Президент Білорусі зазначив, що деякі країни Співдружності «вважають себе державами першого рангу і одноосібно ухвалюють рішення про перенесення саміту». «Так робити не можна. Якраз це і говорить про недоліки в СНД, які обговорюватимуться на майбутньому саміті», - сказав глава Білоруської держави.

«Разом з тим Білорусь готова прийняти і провести цей захід у будь-який час», - наголосив О.ЛУКАШЕНКО.

Проведення ювілейного 15-го саміту країн СНД планувалося в Мінську на 16-17 жовтня. В рамках саміту мали відбутися засідання Ради глав держав СНД, Ради глав урядів СНД і Ради міністрів закордонних справ СНД. Планувалося, що в засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД візьме участь міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК.