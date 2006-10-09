Дружина Абрамовича увійшла в топ-десятку (фото)

Дружина російського олігарха Романа Абрамовича Ірина стала десятою в списку найвпливовіших блондинок і блондинів Великобританії, складеному журналом Tatler, повідомляє телеканал Sky News.

На перше місце вийшла Елізабет Мердок (Elisabeth Murdoch) - донька медіамагната Руперта Мердока (Rupert Murdoch).

Другу позицію посіла двадцятирічна подружка принца Гаррі - Челсі Дейві (Chelsy Davy), яка, на думку журналістів Tatler, завдяки вмінню добре виглядати і частим появам на публіці фактично стала обличчям королівської сім`ї Віндзорів.

Замикає трійку лідерів Крістіна Грін (Cristina Green) - найбагатша блондинка Великобританії, дружина власника компанії Arcadia.

Крім того, в списку фігурують голлівудська актриса Сієнна Міллер (Sienna Miller), супермодель Лілі Доналдсон (Lily Donaldson) і єдиний на всіх блондинок чоловік-блондин, клавішник групи Duran-Duran Нік Родс (Nick Rhodes).

Стюардеса «Аерофлоту» Ірина Маландіна познайомилася з майбутнім мільярдером під час рейс «Москва - Мюнхен». Весілля зіграли в 1991-му. У них п`ятеро дітей: Ганна, Аркадій, Соня, Арина та Ілля.

Лента.ру