Прем'єр Ізраїлю скасував зустріч з главою МЗС Німеччини

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху останньої миті скасував заплановану зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Зіґмаром Ґабріелем (Sigmar Gabriel). Про це у вівторок, 25 квітня, повідомив сам глава німецького МЗС, передає DW.

Напередодні Другий канал ізраїльського телебачення повідомляв, що Нетаньяху начебто висунув Ґабріелю ультиматум - обрати між зустріччю з ним або з двома критичними до уряду лівими правозахисними групами.

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Надісланий раніше ЗМІ план зустрічей прем'єра Нетаньяху на вівторок не містив посилань на розмову з німецьким міністром. Зустріч глави МЗС Німеччини з правозахисниками запланована на другу половину вівторка в Єрусалимі, де Ґабріель перебуває після участі в церемонії вшанування пам'яті жертв Голокосту. Серед учасників розмови має бути організація Breaking the Silence, яка критично ставиться до ізраїльскої політики поселень та B'Tselem, яка документує випадки порушень прав людини з боку ізраїльських військових на Західному березі Йордану.